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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 грудня

16 грудня 2023, 23:14

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 грудня

Політика

 Володимир Путін планує окупувати українську територію за межами чотирьох незаконно анексованих українських регіонів упродовж 2024-2026 років, пише німецьке видання Bild. За даними видання, Росія планує до кінця 2024 року захопити всю Донецьку та Луганську області та до річки Оскол у Харківській області.

Bild додає, що війська РФ також планують захопити значні частини Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи Харків, у 2025 та 2026 роках. Видання спираючись на власне джерело повідомляє, що Росія планує окупувати значну частину східної України, розташовану на схід від річки Дніпро, протягом наступних 36 місяців. Анонім зазначає, що Росія планує утримувати нинішню лінію фронту на Херсонщині вздовж Дніпра.

Суспільство

 У Маріуполі підірвали автомобіль, у якому перебував російський військовий офіцер одного з кавказьких підрозділів, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, офіцер перебуває у лікарні Маріуполя.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області не вистачає 70% медперсоналу, повідомляє Центр національного спротиву. Наголошується, що при цьому більшість цивільних лікарень окупаційні війська переобладнали під потреби своєї армії.

Бойові дії

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що в результаті атаки дрона-камікадзе на автомобіль постраждали троє людей: чоловік, жінка та 20-річна дівчина.

У тимчасово окупованому РФ Донецьку після «прильоту» спалахнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в Будьоннівському районі міста. Вчора у цьому ж районі вже горіла нафтобаза. Нагадаємо, у Будьонівському районі Донецька знаходиться залізнична станція «Мушкетове», куди регулярно поїздами привозять нафтопродукти до цистерн.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів поранено жінку, пошкоджено три житлові будинки і два об'єкти цивільної інфраструктури.

Влада Курської області РФ заявила про атаку безпілотників на Дмитрівський і Залізногірський райони. За словами губернатора Романа Старовойта, в області є влучення. Пошкоджено лінію електропередачі, компресорну станцію та 8 будівель.

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