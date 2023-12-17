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За атакою на військовий аеродром у Ростовській області стоїть ГУР — ЗМІ

17 грудня 2023, 15:29

За атакою на військовий аеродром у Ростовській області стоїть ГУР — ЗМІ

Цієї ночі дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Внаслідок влучення є пошкодження. Про це РБК-Україна повідомило джерело в українських спецслужбах.

Загалом, за словами співрозмовника, це була масована атака БПЛА по військових об'єктах у трьох областях РФ – Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

«Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучення у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються», — розповіло джерело.

Водночас він уточнив, що кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють у російському інформаційному просторі, є близькою до правди.

За даними видання, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Тим часом у мережі публікують, як стверджується, фото наслідків атаки БПЛА на аеродром «Морозівськ» у Ростовській області. Повідомляється, що пошкоджено один Су-34. Підтверджень достовірності фото поки що немає.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці на території трьох областей Російської Федерації було зафіксовано атаки безпілотних літаючих апаратів. Військові нібито «збили» понад 30 дронів невідомого походження. Про це повідомило Міноборони РФ.

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