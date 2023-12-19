На окупованій Луганщині понад 60 тисяч абонентів без світла

На тимчасово окупованих територіях Луганської області понад 60 тисяч абонентів у 140 населених пунктах залишаються без світла через негоду. Про це повідомили у пресслужбі МНС «ЛНР».



«Внаслідок погіршення погодних умов (мокрий сніг з дощем, утворення криги на ЛЕП) станом на 06:00 19.12.2023 без електропостачання залишаються 66 050 абонентів 82 СЗО у 140 н.п. 11 м.о», — йдеться у повідомленні.



У «відомстві» зазначили, що через перепади напруги та відключення електроенергії на об'єктах водопостачання ГУП ЛНР «Луганськвода» без водопостачання 39300 абонентів.



Крім того, внаслідок аварійного відключення без газопостачання 745 абонентів у селах: Шарівка, Лозне, Петрівка, Олексаполь, Лозно-Олександрівка, Червоноармієць, Солідарне.



Ремонтні роботи заплановано на 19 грудня.



Нагадаємо, на території Донецької області більшість населених пунктів через активні бойові дії залишаються без централізованого водопостачання.