Мільйон дронів: основні тези з прес-конференції Зеленського

\u003Cp\u003EУ вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію, яка зібрала близько 200 журналістів.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003EОсновні тези із прес-конференції Зеленського.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cul style=\u0022list-style-type: disc;\u0022\u003E\r\n\u003Cli\u003EВійськові просять додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EСША нас не зрадять, і буде виконано те, що ми домовилися;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EНіхто не знає відповіді, чи закінчиться війна 2024 року;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EНас не запрошують до НАТО;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EМи не визнаємо окуповані території – росіянами;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EСтратегія війни не зміниться – межі 1991 року – це наші території;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EІз Залужним у мене робочі стосунки, він повинен відповідати за результат на полі бою;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EОдин воїн – це шість цивільних, які сплачують податки;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EМільйон дронів наступного року ми зробимо.\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EЗакон про мобілізацію жінок не підпишу;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003EНа сьогоднішній день питання про переговори з РФ не стоїть, я не бачу там таких намірів.\u003C\/li\u003E\r\n\u003C\/ul\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Ciframe title=\u0022[жестова мова] Підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського\u0022 src=\u0022https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6h_VI1zrA48\u0022 width=\u0022600\u0022 height=\u0022350\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allowfullscreen=\u0022allowfullscreen\u0022\u003E\u003C\/iframe\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cdiv class=\u0022read_also\u0022\u003E\r\n\u003Cp\u003EЧитайте також:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Ca href=\u0022\/news\/281454-novosti-donbassa-v-telegram-tolko-samoe-vazhnoe-podpisyvajtes\u0022\u003E«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!\u003C\/a\u003E\u003C\/div\u003E