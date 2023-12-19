Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 грудня

Права людини



Так званий «суд» у Донецьку виніс незаконний вирок морському піхотинцю ЗСУ Андрію Крістофовичу. Полоненого українського військового позбавили волі на 25 років.



Суспільство



Чи буде в Росії друга хвиля мобілізації? Це питання турбує не лише самих росіян, а й українців з окупованих територій. Після того, як частини Донбасу, Запорізької та Херсонської областей стали так званими «новими регіонами», місцевих мешканців можуть призвати до путінської армії. Під час прямої лінії Володимир Путін заявив, що мобілізація не планується, адже в РФ нібито достатньо добровольців, але наскільки реальні цифри, озвучені лідером Кремля? Подробиці — в матеріалі «Новин Донбасу».



У тимчасово окупованому Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова. У 1948 році радянські діячі перейменували Маріуполь на Жданів. На площі Воїнів-визволителів у Приморському парку встановили йому пам'ятник, а у Міському саду погруддя. 1989 року Маріуполю повернули його історичну назву, а 1990 року ще до проголошення незалежності України — пам'ятники радянському злочинцю демонтували.



Понад 82 тисячі абонентів на окупованих частинах Донецької області та понад 60 тисяч абонентів у 140 населених пунктах Луганської області залишаються без електропостачання через негоду.



Російські окупанти мають намір створити «машинобудівний концерн» на базі захопленого та знищеного завда «Азовмаш», повідомив Центр національного спротиву.



Бойові дії



У Росії визнали загибель п'яти співробітників слідчого комітету РФ внаслідок вибухів у Скадовську на тимчасово окупованій частині Херсона 9 листопада.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті поранено 15 осіб, пошкоджено 22 житлові будинки та один вісім об'єктів цивільної інфраструктури.

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