«ДНР»: внаслідок обстрілу захопленого Донецька одна людина загинула, троє поранено

У тимчасово окупованому Донецьку відбувся обстріл у трьох районах. Внаслідок чого є загиблий, відомо про трьох постраждалих, серед них є дитина. Про це повідомили у пресслужбі «ДНР» у СЦКК.



Зазначається, що у Куйбишевському районі загинув чоловік 1948 року народження.



У «відомстві» зазначили, що у Петровському районі отримали поранення троє людей — дівчинка 2007 року народження, жінка 1983 року народження та чоловік 1985 року народження.



Крім того, у Київському та Куйбишевському районах значні руйнування: пошкоджено газопровід, ЛЕП автомобіль, багатоквартирний будинок та житлові будинки.



Нагадаємо, у Донецьку 20 грудня стався інцидент. Місцевого жителя поранено внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарату.