Зеленський наказав приділити увагу захисту фронтових та прифронтових регіонів напередодні Різдва

Президент України Володимир Зеленський напередодні Різдва закликав військовослужбовців та населення приділити максимальну увагу захисту фронтових та прифронтових регіонів. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні 21 грудня.

"Зараз, у передріздвяний час, усім у нашій державі варто пам'ятати, що цей час - час для зосередженості, час для роботи, час для того, щоб мати можливість розслабитися потім", - сказав він.

Зеленський додав, що «у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також інших областях, де вирішується доля держави воїнами та всім народом, необхідно приділити максимальну увагу захисту».