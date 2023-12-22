Росіяни у Маріуполі готують провокацію до новорічних свят — Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни готують провокацію до новорічних свят. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Проаналізувавши весь масив інформації, яку було вилучено останнім часом з окупаційної адміністрації Маріуполя до листування та приватних розмов щодо команд інформаційного опору, можемо стверджувати наступне: на окупованих територіях, росіяни під керівництвом ФСБ збирають організувати теракт з великою кількістю». - йдеться у повідомленні.

Маріупольців утримуватиметься від відвідування масових заходів на Новий рік чи російське різдво.