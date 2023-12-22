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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня

22 грудня 2023, 23:12

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня

Суспільство

Підконтрольна Росії влада встановлює у захоплених містах новорічні ялинки. Тільки, мабуть, святкових вогнів на них не буде. Сотні населених пунктів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей уже кілька тижнів без електрики. Чому угруповання «ЛДНР» не можуть оперативно вирішити проблему, скільки людей залишаються без світла, як це впливає на життя людей? Дивіться у новому випуску програми «За межею», де ми розповідаємо про події в окупації.



Пожежу на території національного технічного університету (ДонНТУ) у центрі окупованого Донецька, де знаходиться військова база, не можуть загасити вже другу добу.

Україні вдалося повернути 12-річну дитину, яка перебувала на тимчасово захопленій території з перших днів повномасштабного вторгнення, а потім окупанти відправили її до РФ.

На окупованій території Херсонської області російські військові вбили дитину, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Зазначається, що це сталося 20 грудня. За словами Прокудіна, хлопчика, який навчався у 8 класі, розстріляли на очах у родини через те, що він нібито щось сфотографував.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що у Кіровському районі Донецька внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали п'ятеро пожежників, семеро цивільних осіб, пошкоджено один житловий будинок та один об'єкт цивільної інфраструктури.

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