Нічна атака дронів: сили ППО збили 14 російських цілей

Російські війська вкотре атакували територію України ударними дронами-камікадзе. Завдяки роботі протиповітряної оборони було збито 14 з 15 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.



Нагадаємо, минулої доби, 23 грудня, російські окупанти обстрілювали населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак шість місцевих жителів постраждали.