Українські зенітники «приземлили» рідкісний дрон окупантів SuperCam

Українським військовослужбовцям вдалося збити російських дрон SuperСam. Про це повідомили у пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади.



«Зенітники 47 ОМБр приземлили рідкісний ворожий безпілотник «SuperСam», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що раніше така техніка була призначена для аерофотозйомки місцевості, що повинно допомагати дослідникам у створенні карток, а також у рятувальних операціях.



Однак після початку повномасштабної війни такі БПЛА виникли і на озброєнні Росії. За їх допомогою окупанти ведуть повітряну розвідку.





Нагадаємо, українські військовослужбовці знищили шість FPV-дронів російських окупантів на Запорізькому напрямку.