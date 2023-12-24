На Донеччині енергетики за дві доби повернули світло у 19 населених пунктів

У Донецькій області внаслідок обстрілів багато будинків залишаються без світла. Відомо, що енергетики повернули електропостачання до 19 населених пунктів регіону. Про це повідомили у пресслужбі ДПЕК.



Зазначається, що за 22 і 23 грудня вдалося відновити електропостачання для 7,4 тисячі сімей у 19 населених пунктах, чиї будинки були знеструмлені через обстріл.



«Наші фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло у всі будинки», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти вкотре обстріляли теплоелектростанцію на Донеччині вчора, 23 грудня.