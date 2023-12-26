РФ скинула на село Невське чотири авіабомби КАБ-500, є руйнування — Лисогор

Окупанти в чергове атакували село Невське Луганської області чотирма авіаційними бомбами КАБ-500. Є пошкодження. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Окупанти відкривають вогонь по Невському і розташованих поряд селах практично щодня. Нещодавно вони вдарили по населеному пункту чотирма авіаційними бомбами КАБ-500», — написав він.



За словами глави регіону, внаслідок атаки зруйновано один житловий будинок.



Крім того, Лисогор зазначив, що Невське та Білогорівку обстріляли з мінометів та артилерії.



Також росіяни два десятки разів штурмували позиції українських військових у Білогорівці та у Серебрянському лісі.



Нагадаємо, окупанти продовжують бити по населених пунктах Луганської області. Зокрема під вогонь потрапило Невське, на території село сталося 15 вибухів.