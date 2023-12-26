Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ситуація на Таврійському напрямі: загинуло майже 400 росіян, знищено багато військової техніки

26 грудня 2023, 11:06

Ситуація на Таврійському напрямі: загинуло майже 400 росіян, знищено багато військової техніки

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці минулої доби, 25 грудня, ліквідували майже 400 російських окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 43 одиниці військової техніки. Про це повідомили у прес-службі Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування.

«Ворог завдав 3 авіаударів, провів 57 бойових зіткнень і здійснив 719 артобстрілів. Загальні втрати ворога становили 399 осіб», — йдеться у повідомленні.

Також знищено 43 одиниці військової техніки. Зокрема, 5 танків, 7 ББМ, 3 артсистеми, 19 БпЛА, 6 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 32 одиниці техніки ворога пошкоджено.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 — неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі Новомихайлівки Донецької області, наші військові відбили 6 атак.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України спростували новину про те , що нібито загинули 108 українських військових на Авдіївському напрямку.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна
Місця
Таврійський напрямок

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:25
Україна не втрачала літаки під час нічної атаки на Крим — Ігнат
10:45
На Харківщині через російський обстріл загинув чоловік
09:45
Росія вивела всі бойові кораблі з Чорного та Азовського морів — ВМС ЗСУ
08:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждала жінка
08:00
ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 грудня
17:29
У тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа
13:50
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл загинула жінка
09:02
В окупованому Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян у напрямку Запорізької області
23:19
У Горлівці горить торговий центр після обстрілу
09:59
В окупованому Севастополі вранці було чути вибух
23:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня
15:50
В окупованому Донецьку безпілотник скинув боєприпас: поранено п'ятьох людей
15:15
На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік
14:50
У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні
09:45
Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб
08:21
Повітряні сили протягом ночі збили всі дрони росіян
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
14:12
Для Путіна Україну втрачено назавжди — генсек НАТО
усі новини
11:30
У мережі з'явилося відео ближнього бою нацгвардійців та російських штурмовиків
11:30
На Донеччині знеструмлено шахту через російську атаку, людей виводять на поверхню
11:25
Україна не втрачала літаки під час нічної атаки на Крим — Ігнат
11:06
Ситуація на Таврійському напрямі: загинуло майже 400 росіян, знищено багато військової техніки
10:55
Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області: травмовано двох людей
10:45
На Харківщині через російський обстріл загинув чоловік
10:20
Масштабна ДТП під Дніпром: постраждали шестеро людей
10:12
На Донеччині понад 160 населених пунктів залишаються без світла
09:58
Президент Литви припустив можливість агресії РФ проти НАТО
09:48
Українські пілоти розпочали тренування на винищувачах F-16 у Данії
09:45
Росія вивела всі бойові кораблі з Чорного та Азовського морів — ВМС ЗСУ
09:20
У Генштабі спростували повідомлення про загибель військових на Авдіївському напрямку
08:55
Армія РФ здійснила 74 обстріли Херсонської області: одна людина отримала поранення
08:52
РФ скинула на село Невське чотири авіабомби КАБ-500, є руйнування — Лисогор
08:35
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждала жінка
08:30
Корпус морської піхоти в Україні сформовано практично повністю
08:22
Сили оборони України знищили 13 ударних БПЛА та десантний корабель РФ «Новочеркаськ»
08:17
Окупанти атакували Авдіївку: двох жителів поранено
08:00
ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»
23:23
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 грудня
усі новини
ВІДЕО
У мережі з'явилося відео ближнього бою нацгвардійців та російських штурмовиків У мережі з'явилося відео ближнього бою нацгвардійців та російських штурмовиків
26 грудня, 11:30
Сильна пожежа в порту Феодосії. Фото: соцмережі ЗСУ знищили в Криму російський десантний корабель «Новочеркаськ»
26 грудня, 08:00
Мар'їнка на початку грудня. Фото: соцмережі Шойгу доповів Путіну про повне захоплення Мар'їнки. У ЗСУ спростували
25 грудня, 19:12
Надання допомоги постраждалим. Кадр із відео Армія РФ з авіації атакувала Торецьк: є поранені, пошкоджені житлові будинки
25 грудня, 13:11
У Горлівці горить торговельний центр. Фото: кадр із відео У Горлівці горить торговий центр після обстрілу
24 грудня, 23:19
В окупованому Іловайську після обстрілу почалася сильна пожежа. Фото: скріншот відео «Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
23 грудня, 13:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама