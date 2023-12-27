33 морякі з «Новочеркаська» вважаються зниклими безвісті, 23 людини поранено, одна загинула — ЗМІ

Порт Феодосії після удару. Скріншот відео

33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранено, одна загинула в результаті атаки на корабель «Новочеркаськ» у Феодосії. На місці знайдено уламки ракети Storm Shadow. Про це повідомило незалежне російське видання Astra.

За останніми даними, 33 моряки вважаються зниклими безвісти, 19 поранені. Загинула в результаті атаки 64-річна працівник охорони порту Надія Товщина, ще чотирьох мирних жителів поранено.

Відзначається що на місці атаки знайдено фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув.

На борту великого десантного корабля (ВДК) «Новочеркаськ» Чорноморського флоту РФ в момент вчорашнього нічного ракетного удару по бухті Феодосії в окупованому Криму знаходилися майже 80 моряків.

Боєприпас під час цієї атаки влучив у носову частину ВДК, стверджують джерела видання. Тоді внаслідок удару стався потужний вибух та виникла пожежа.

На кораблі «Новочеркаськ» серед членів екіпажу на момент атаки перебували 77 моряків, зазначається в публікації.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії в Криму знищили ВДК «Новочеркаськ» ЧФ РФ.