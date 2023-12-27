У РФ знову працювала ППО: у двох областях збили дрони

У ніч проти 27 грудня над територією Російської Федерації було збито два українські безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



У відомстві зазначили, що протягом минулої ночі «припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу» об'єктами на території Російської Федерації.



«Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Білгородської та Ростовської областей», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, всього зафіксовано пуски 19 дронів з районів Балаклави в окупованому Криму та Приморсько-Охтарську у РФ.