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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня

28 грудня 2023, 23:06

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня

Суспільство

 У РФ навмисне приховують фактичну кількість жертв повені в Херсонській області, спричинену підривом Каховської ГЕС. Зокрема, в Олешках втрати становлять щонайменше сотню людей, повідомило агентство Associated Press. Крім того, за інформацією агентства, окупаційна влада керувала процесом видачі свідоцтв про смерть, активно вивозила тіла, погрожувала та заважала місцевим медичним працівникам та волонтерам надавати допомогу загиблим.

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник видав так званий указ про створення у 2024 році комісій з початкової постановки на військовий облік юнаків 2007 року народження та старшого віку на окупованій РФ території Луганської області.

У РФ розповіли, скільки видали посвідчень та перереєстрували автомобілів в окупації. Так, понад 502 тисячі — з обміну посвідчень водіїв, понад 390 тисяч — щодо реєстрації транспортних засобів.

Бойові дії

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що у 2023 році в ході обстрілів на підконтрольній РФ частині Луганської області загинули 72 особи, включаючи трьох дітей, 268 осіб, з яких 19 дітей отримали поранення.

До розстрілу українських військовополонених на Запоріжжі можуть бути причетні військовослужбовці з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Вона також відома як "Псковська десантна дивізія". Керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов повідомив, що імена загиблих українських військових встановили та верифікують. В Офісі генпрокурора поки не коментують, де зараз перебувають тіла загиблих.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили , що троє військових, відео з розстрілом яких нещодавно з'явилося в мережі, служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. У полон вони потрапили після отримання поранень та контузій різного ступеня тяжкості, кажуть у Десантно-штурмових військах. Також там заявили, що загиблих було евакуйовано з поля бою.

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