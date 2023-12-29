Є попадання у житловий будинку у Львові, є постраждалі — ОВА

Російські війська атакували Львів сьогодні вранці, 29 грудня. Є влучення в житловий будинок. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



«За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі», — написав він.



Козицький уточнив, що в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети.



Нагадаємо, російські війська направили на Львівську область понад десять ударних дронів-камікадзе 29 грудня. Внаслідок атаки є спалах об'єкту критичної інфраструктури у Львові.