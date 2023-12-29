Двоє людей загинуло та вісімнадцять поранено внаслідок ракетної атаки на Київ — КМВА

Київ зазнав ракетної атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки по Києву в Шевченківському районі під завалами складського приміщення опинилися троє людей. Незабаром стало відомо, що рятувальники дістали тіло одного загиблого, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про двох загиблих та вісімнадцятьох поранених внаслідок російської атаки на Київ.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, також виникла пожежа на території складських приміщень та у нежитлових будинках. Зокрема, пожежа виникла у недобудованому бізнес-центрі. За попередньою інформацією, постраждали 6 осіб.

У Подільському районі пожежа виникла на складі площею близько 3000 кв. Повідомляється, що в результаті ракетної атаки поранення отримали багато людей, проте точна кількість постраждалих поки невідома.

У Святошинському районі виникла пожежа у незаселеній багатоповерхівці. У цьому ж районі спалахнули три автомобілі. Відомо про одну поранену людину, зараз рятувальники загасили вогонь.

Також через масований обстріл Росії пошкоджено приватний будинок у Дарницькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У ДСНС повідомляють, що на місцях працюють усі необхідні служби.

У Дарницькому районі на території приватного сектору зафіксовано пошкодження будинку. Без загоряння. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про «прильоти» у низці міст України. Повідомляється про загиблих та поранених внаслідок цих атак.