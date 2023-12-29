На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ

Станом на 13:00 п'ятниці відомо про 18 загиблих та 132 поранених по всій Україні внаслідок масованої ракетної атаки Росії. Про це повідомила Національна поліція України.

«На 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, 132 поранено. Поліцейські документують масований удар армії РФ по Україні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 13:00 зафіксовано 51 російський обстріл, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські разом із рятувальниками та нацгвардійцями ліквідують наслідки атаки агресора, надають допомогу людям.

«Внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Дніпро п'ятеро людей загинули та 28 отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейська», — уточнили у Нацполіції.

На Харківщині — 3 особи загинули, 13 мирних жителів отримали поранення.

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. «Чотири людини загинули, 12 поранені», — заявили в поліції.

На Одещині загинули двоє людей, 27 — отримали поранення внаслідок влучень у житлові будинки. У повідомленні уточнюється, що під завалами можуть перебувати люди.

На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. «Пошкоджено 13 житлових будинків, будинки двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 було поранено», — зазначили в Нацполіції.

У Києві в результаті атаки РФ загинуло троє людей, 22 — травмовані. Також поранення отримала одна людина у Київській області.

«Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарські будівлі, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школа, церква, ТРЦ, пологовий будинок», — підсумували в Нацполіції .