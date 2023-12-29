Під час атаки РФ України повітряний простір Польщі порушив невстановлений об'єкт

Під час масованого ракетного удару росіян територією України польський повітряний простір порушив невстановлений об'єкт. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у своєму Х (ex-Twitter).



Повідомляється, що з моменту перетину кордону до зникнення сигналу, об'єкт спостерігався за допомогою радіолокаційних засобів системи протиповітряної оборони країни.



Польське видання Wiadomosci зазначає, що ракета була помічена на околицях населеного пункту Вожучин-Кукроня Грубешівського повіту Люблінського воєводства.



За свідченням польських ЗМІ, об'єкт впав у районі згаданого вище населеного пункту, внаслідок падіння місцеві жителі не постраждали.



За інформацією «Речі Посполитої», об'єкт було помічено Центром повітряних операцій Командування повітряних операцій та впав неподалік Грубешова неподалік кордону з Україною.



Інформації про постраждалих наразі немає. Служби ведуть пошук на південний схід від Замосця. Участь у пошуковій операції розпочали польські солдати, пошуково-рятувальні групи та вертоліт.



Нагадаємо, сьогодні 29 грудня було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55