Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня

30 грудня 2023, 23:31

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня

Суспільство

 В Україні спростили ідентифікацію пенсіонерів-переселенців. Її мають проходити ВПО так званої першої хвилі. Тобто ті, хто зареєструвався до 24 лютого 2022 року. Довгий час ця процедура не проводилася через коронавірусний карантин. Але влітку 2023 року відновилася за старою схемою. Нещодавно процедуру спростили. Тепер її можна пройти у форматі відеоконференц-зв'язку. Іти до Ощадбанку необов'язково. Хто може скористатися нововведенням і як це зробити дивіться в цьому відео.



Бойові дії

В угрупуванні «ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілу загинув мешканець селища міського типу Троїцьке, виникла пожежа на площі 300 кв. м.

У центрі російського Білгорода вдень пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що не менше 21 особи загинули, з них троє – це діти. 110 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них 17 дітей. У тяжкому стані перебуває 30 осіб. У 63 постраждалих – стан середнього ступеня важкості. Міноборони Росії стверджує, що атаку на Бєлгород було здійснено ЗСУ ракетами «Вільха» у касетному спорядженні, а також реактивними снарядами Vampire чеського виробництва. При цьому відомство визнало, що вибухи у місті стали результатом роботи російської протиповітряної оборони.

У Петрівському районі окупованого Донецька під обстріл потрапив ринок у мікрорайоні Тихий, почалася пожежа. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1960 року народження, поранено чоловіка 1978 року народження, повідомляє окупаційна адміністрація міста.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, крім того, в Кіровському районі Донецька поранено трьох співробітників бригади ШМД. Пошкоджено вісім житлових будинків та чотири об'єкти цивільної інфраструктури.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякую, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
14:42
На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ
13:14
В окупованому Старобешовому повідомляють про удар по ТЕС
усі новини
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
22:38
Троє людей загинуло і шестеро поранено через обстріли Донеччини військами РФ
22:05
Курахівська ТЕС у Донецькій області припинила роботу через російський обстріл
21:47
Війська РФ вдарили «Іскандером» по Селидовому: один загиблий, шість поранених
20:13
Росія вдарила ракетами по центру Харкова: є постраждалі
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
18:28
Міноборони РФ визнало, що на Білгород упали уламки після роботи ППО. У місті 14 загиблих та понад 100 поранених
17:20
Вибухи та пожежі у центрі Білгорода сталися через помилку російської ППО — УП
15:15
У Білгороді заявили про обстріл центру міста. Відомо про загиблих і поранених
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
усі новини
ВІДЕО
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ► Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
29 грудня, 23:42
Володимир Злеленський відвідав Авдіївку. Кадр з відео «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
29 грудня, 10:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама