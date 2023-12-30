Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня

Суспільство



В Україні спростили ідентифікацію пенсіонерів-переселенців. Її мають проходити ВПО так званої першої хвилі. Тобто ті, хто зареєструвався до 24 лютого 2022 року. Довгий час ця процедура не проводилася через коронавірусний карантин. Але влітку 2023 року відновилася за старою схемою. Нещодавно процедуру спростили. Тепер її можна пройти у форматі відеоконференц-зв'язку. Іти до Ощадбанку необов'язково. Хто може скористатися нововведенням і як це зробити дивіться в цьому відео.







Бойові дії



В угрупуванні «ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілу загинув мешканець селища міського типу Троїцьке, виникла пожежа на площі 300 кв. м.



У центрі російського Білгорода вдень пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що не менше 21 особи загинули, з них троє – це діти. 110 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них 17 дітей. У тяжкому стані перебуває 30 осіб. У 63 постраждалих – стан середнього ступеня важкості. Міноборони Росії стверджує, що атаку на Бєлгород було здійснено ЗСУ ракетами «Вільха» у касетному спорядженні, а також реактивними снарядами Vampire чеського виробництва. При цьому відомство визнало, що вибухи у місті стали результатом роботи російської протиповітряної оборони.



У Петрівському районі окупованого Донецька під обстріл потрапив ринок у мікрорайоні Тихий, почалася пожежа. Внаслідок обстрілу загинула жінка 1960 року народження, поранено чоловіка 1978 року народження, повідомляє окупаційна адміністрація міста.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, крім того, в Кіровському районі Донецька поранено трьох співробітників бригади ШМД. Пошкоджено вісім житлових будинків та чотири об'єкти цивільної інфраструктури.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякую, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.