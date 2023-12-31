Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі

Оновлено
31 грудня 2023, 23:50

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі, також кдри звуків вибухів публікують очевидці у соцмережах.

Обстріл у місті розпочався одразу після опівночі за московським часом, який встановила окупаційна влада (23:00 за Києвом).

Деякі донеччани, з ким поговорили «Новини Донбасу», спочатку думали, що це запустили феєрверки.

Місцеві жителі виклали кадри зі звуками вибухів. Також очевидці зняли роботу ППО РФ.

Крім того, внаслідок «прильоту» почалася пожежа у центральній частині міста.

Наслідки влучань зафіксували на проспекті Ілліча та вулиці Артема.

У Донецьку попередньо загинув російський «воєнкор», є поранені представники ЗМІ, повідомляє російський «воєнкор» Андрій Медведєв. Пізніше заявили, що поранення отримали «воєнкори» пропагандистської агенції Anna News.

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі
13:16
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждав чоловік
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
усі новини
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі
22:51
Війська РФ обстріляли Покровськ у новорічний вечір. Поранена дитина
16:50
Потрапили під обстріл: журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали через удар по Харкову
16:10
ЗС РФ обстріляли Курахове та Селідове: кількість жертв зросла
15:43
У ГУР прокоментували заяву Міноборони РФ щодо обстрілу Харкова
15:11
Росія атакувала Нікопольщину: постраждали троє людей, є руйнування
14:58
У Міноборони РФ виправдали обстріл Харкова
13:40
Ракетна атака по Києву: рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла, кількість жертв зростає
13:16
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждав чоловік
12:59
У Селидовому окупанти вбили двох цивільних, ще 6 — отримали поранення
12:11
ЗСУ знищили понад 400 окупантів на Таврійському напрямі
11:42
РФ протягом доби обстрілювала Курахівську громаду: є значні ушкодження
10:46
У Білгороді зросла кількість жертв внаслідок «прильоту»
10:10
Армія РФ за добу атакувала Донецьку область: четверо загиблих, багато поранених
09:59
Ракетний обстріл Дніпра 29 грудня: зросла кількість загиблих
09:34
Окупанти вдарили по Невському, зруйновано житловий будинок — Лисогор
08:35
Нічна атака на Україну: сили ППО збили 21 «Шахед»
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
22:38
Троє людей загинуло і шестеро поранено через обстріли Донеччини військами РФ
22:05
Курахівська ТЕС у Донецькій області припинила роботу через російський обстріл
усі новини
ВІДЕО
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі
31 грудня, 23:50
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ► Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
29 грудня, 23:42
Володимир Злеленський відвідав Авдіївку. Кадр з відео «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама