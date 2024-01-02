На Донеччині за добу від обстрілів росіян загинули троє цивільних, ще троє — отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 1 січня, атакували низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє — травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Смерті зафіксовані в Очеретиному, Південному та Авдіївці.



По одному пораненому в Торецьку Орлівці та Лисівці.



Крім того, за словами Філашкіна, вдалося встановити інформацію по 1 людині, пораненій раніше — у Красногорівці.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1811 осіб, ще 4449 людей — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, війська РФ 1 січня обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу поранення отримала жінка.