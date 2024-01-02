Обстріл України: кількість постраждалих збільшилась до 130, є загиблі

За 5 діб Росія застосувала проти України майже 300 ракет та понад 200 БпЛА. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 грудня.

Кількість постраждалих збільшилася до 130 осіб, також відомо про 5 загиблих внаслідок атаки РФ на Україну.

Зеленський зазначив, що зараз продовжуються рятувальні операції після ударів вранці та вдень. За його словами, команди рятувальників працюватимуть цілодобово.

«Усім, хто був поранений, а це 130 осіб, надається і надаватиметься необхідна допомога: Харків та область, Київ та область, Запоріжжя, всі міста та райони, які постраждали. Станом на даний момент відомо про п'ятьох загиблих від цього масованого удару. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Вічна пам'ять усім жертвам російської атаки», - сказав президент.