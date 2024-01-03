Окупанти за добу обстріляли шість населених пунктів Донецької області: пошкоджено будинки, лікарні та ЛЕП

Окупанти здійснили 10 артилерійських атак по цивільному населенню Донецької області. Фото: поліція

Протягом 2 січня окупаційна армія РФ здійснила 10 артилерійських атак по цивільному населенню Донецької області. Внаслідок цього є постраждалі та значні пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.



Обстріли тривали у шести населених пунктах: у містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр; у селах Бердичі, Новоселівка Перша.

У поліції уточнили, що через обстріли пошкоджено два житлові будинки, лікарню, а також лінію електропередач.





Нагадаємо, окупанти атакували місто Гірник Курахівської громади Донецької області зранку, 3 січня. Внаслідок обстрілу один цивільний отримав поранення.



Також росіяни поранили двох цивільних в Авдіївці. Зруйновано багатоквартирний та приватний будинки, медустанову. Ще одна людина отримала травми внаслідок удару по Красногорівці.