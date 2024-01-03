В ОВА розповіли, де на Донеччині відновлюють газопостачання

Сьогодні, 3 січня, стало відомо, що доступ до газу отримали мешканці прифронтових Ярової та Дробишево у деокупованій Лиманській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Зовсім недавно доступ до газу отримали мешканці прифронтових Ярової та Дробишевого в деокупованій Лиманській громаді», — написав він.



За інформацією голови регіону, попри постійні обстріли, фахівці постійно виїжджають на усі пошкоджені ділянки газопроводів, щоб якнайшвидше відновити газопостачання.



Крім того, за словами Філашкіна, зараз триває ремонт у Рай-Олександрівці та газопроводах Покровської та Костянтинівської громад.