Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 січня

Політика



Після масованих обстрілів ООН закликала Україну і Росію до кроків по деескалації війни За словами Верховного комісара ООН з прав людини Волкера Тюрка, тривожна ескалація бойових дій відбувається, десятки мирних жителів вбито в Україні та Росії.



Рада Україна-НАТО збереться на надзвичайне засідання через російські обстріли.



Права людини



У середу, 3 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією - з російського полону повернуто 230 українців та українок, повідомили у координаційному штабі. У Міноборони РФ заявили, що до Росії з полону повернулися 248 російських військовослужбовців. Зазначається, що це вдалося зробити «внаслідок складного переговорного процесу» та «завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру» Об'єднаних Арабських Еміратів.



Суспільство



На окупованих територіях на Донеччині шукають альтернативні джерела теплопостачання. Зазначається, що при ліквідації вугледобувних підприємств частина населених пунктів залишаються без звичного джерела палива, а застосування вугілля, що привіз, пов'язане з високими витратами.



Колишнього начальника незаконної в'язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку Дениса Куликовського (прізвисько «Палич») засуджено до 15 років ув'язнення. Суд визнав його винним за ч. 1 статті 258 (Терористичний акт), ч.1 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб), ч. 1 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального Кодексу України.



За статтею 149 ККУ (Торгівля людьми) суд виправдав його через відсутність достатньої кількості доказів.



Також суд задовольнив два цивільні позови та ухвалив стягнути з Куликовського 440 тисяч гривень та 95 тисяч гривень на користь постраждалих.



Бойові дії



У російському селищі Петропавлівка Воронезької області внаслідок «аварійного сходження боєприпасу» 2 січня постраждали четверо людей, також є руйнування. Зазначається, що через цей інцидент дев'ять будинків повністю зруйновано, місцева влада пообіцяла відновити майно.



У Залізногірському районі Курської області РФ під час «повітряної атаки» було пошкоджено електропідстанцію, відключення світла сталося у кількох населених пунктах. У Залізногірську через перепади напруги стався порив теплотраси.



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