Кабмін хоче зберегти виплати для для вразливих категорій ВПО, але треба внести зміни

У лютому 2024 року в Україні можуть бути скасовані виплати для більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак виплати для вразливих категорій внутрішніх переселенців мають бути збережені. Про це віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила у інтерв'ю, яке показали в ефірі телемарафону.



«У нас в Уряді за виплати ВПО (внутрішньо переміщені особи — ред.) відповідає Міністерство соціальної політики. Влітку поточного року за їхньою ініціативою було прийнято постанову, відповідно до якої врегульовується порядок виплат у 2024 році. За цією постановою з лютого місяця, тобто в січні люди отримують виплати за старими правилами, якщо нічого не буде змінено, а я знаю, що буде змінено, згідно з постановою більшість з тих, хто зараз отримує виплати, можуть не отримати гроші. Якщо не буде внесені зміни до цієї постанови», — заявила вона.



Як зазначається, мова йде про 2 млн людей з числа ВПО.



За її словам, і президент Володимир Зеленський, і прем’єр-міністр Денис Шмигал категорично не погоджуються, щоб більшість ВПО не отримували виплати.



Верещук уточнила, що виплати для вразливих категорій внутрішніх переселенців мають бути збережені. Зокрема, для пенсіонерів, дітей-сиріт, одиноких матерів і т.д.



«Наше завдання, яке ми отримали від прем’єр-міністра в якості доручення, невідкладно з Мінцсополітики розробити та подати на затвердження уряду до січня постанову, в якій розширять категорії, яким буде продовжено виплати у 2024 році», — резюмувала вона.



Нагадаємо, раніше «Новни Донбасу» писали, що з 1 лютого більшу частину переселенців позбавлять щомісячних виплат на проживання.