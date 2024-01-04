Окупанти намагаються нарощувати свої сили біля Часів Яру та відбити позиції біля Бахмута

На Бахмутському напрямі ЗС РФ намагатимуться відбити у Сил оборони їхні позиції. Про це «Еспресо» розповів Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

«Противнику важливо повернути всі втрачені позиції, які були відбиті Силами оборони України та зайняти необхідний плацдарм для штурму Часів Яру. Також окупанти мають намір розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська», — повідомив Федоренко.

Він зазначив, що для РФ план залишається незмінним — окупанти хочуть повністю захопити Луганську та Донецьку області, а також відновити своє становище у Харківській області. Наразі ЗС РФ намагаються нарощувати свої сили біля Часів Яру. Однак Силам оборони поки що вдалося стабілізувати ситуацію.

«Подібна ситуація у нас була навесні 2023 року. Саме тоді ми боролися за дорогу між Годинником Яром і Бахмутом. Нам удалося зупинити супротивника, як наслідок — відкинути його суттєво на 1,5 — 2 км залежно від напрямку», — сказав Федоренко.

На думку Федоренка, Силам оборони вдасться покращити своє становище та відкинути супротивника від дороги, позицій, які він зараз займає.

Раніше повідомлялося, що минулої доби на Бахмутському напрямку агресор наступав у Богданівки та Андріївки Донецької області.