У «Київстарі» заперечують витік даних абонентів після інтерв'ю представника СБУ

Мобільний оператор «Київстар» заперечує витік даних абонентів через хакерську атаку. Про це повідомляє речниця мобільного оператора Ірина Леліченко.



«Київстар» не підтверджує інформацію про нібито багатомісячний доступ хакерів «всередині» компанії до особистих даних абонентів, та їх витік», — йдеться у повідомленні.



У компанії додали, що офіційне розслідування кібератаки на мережу «Київстар», яка відбулася 12 грудня 2023 року, продовжується, тому розглядаються різні версії, проте до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатися остаточною.



Вся інформація про хід розслідування кібератаки знаходиться на офіційному сайті Служби безпеки України, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі. Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено.



Також у компанії зазначили, що зараз мережа «Київстару» працює у звичайному режимі та надає абонентам усі основні базові послуги. 99% телеком обладнання мережі на підконтрольній Україні території у робочому стані. Київстар вже застосував додаткові заходи щодо кіберзахисту.



Нагадаємо, начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що хакери РФ проникли в систему оператора мобільного зв'язку «Київстар» щонайменше у травні минулого року і могли викрасти дані абонентів до масштабної атаки 12 грудня.