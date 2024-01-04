Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 4 січня

Бойові дії



У Білгородській області завдано удару по військовій базі з пальним одного з підрозділів 1-ї Танкової Армії, розташований на території колишнього с/г підприємства. Внаслідок удару повністю вигоріло кілька одиниць автомобільної техніки. 8 військовослужбовців, які перебували на складі ПММ, отримали опікові поранення різного ступеня тяжкості. Один із них пізніше помер внаслідок отриманих травм у Шебекінській лікарні.



Поблизу Севастополя було вражено пункт об'єднання російських окупаційних військ.



Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, повідомляє американське видання The Wall Street Journal. Джерела видання також припускають, що Тегеран може поставити ракети Росії вже навесні. Водночас, чиновники не вважають, що угода була завершена.



Внаслідок обстрілу Донецька загинула жінка 1954 року народження, також поранено двох чоловіків — 1968 та 1971 років народження, заявив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кульомзін.



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