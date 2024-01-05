Атака РФ на Україну: у Повітряних силах повідомили, скільки ППО вночі збило дронів

Сьогодні, 5 січня, російська армія вкотре обстріляла Україну ударними дронами-камікадзе. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 21 із 29 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed». Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ — РФ та мис Чауда – Крим», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БПЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.



Частину безпілотників росіяни направили по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей



Нагадаємо, за 4 січня армія Росії випустила 637 снарядів за деокупованими населеними пунктами Херсонської області.