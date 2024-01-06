Обстріл Кадіївки: З'явилася реакція окупаційної адміністрації

Голова окупаційної адміністрації Кадіївки (Стаханова) Сергій Жевлаков прокоментував удари по місту. За його словами, вночі ЗСУ завдали ракетного удару з установки HIMARS.



«Було випущено дві ракети, постраждала цивільна інфраструктура, у тому числі будівля готелю "Донбас". На щастя, ніхто не постраждав», – стверджує він.



Водночас Жевлаков не показав жодних фотографій наслідків обстрілу. Зазвичай так буває, коли удару було завдано по військових цілях.



Нагадаємо, про два «прильоти» Кадіївки минулої ночі повідомили місцеві жителі.



Зазначимо, що по готелю «Донбас» у Кадіївці вже наносилися удари у серпні 2022 року та травні 2023-го. У готелі жили російські військові.



Також нагадаємо, що 26 серпня 2022 року в Кадіївці обстрілом було частково зруйновано ту саму будівлю готелю «Донбас».