На Донеччині через обстріл окупантів загинула одна людина, ще одна — отримала поранення

Російські окупанти минулої доби, 7 січня, атакували населені пункти в Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна травмована. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 7 січня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — в Авдіївці. Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — написав він.



Крім того, за інформацією Філашкіна, вдалося встановити інформацію по 1 людині, пораненій в Авдіївці раніше.



Нагадаємо, 7 січня російські війська здійснили масований обстріл з цивільної інфраструктури Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.