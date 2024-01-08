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У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро

08 січня 2024, 17:18

У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро

Збройні сили Росії у битві за Авдіївку втратили у 14 разів більше техніки, ніж ЗСУ. Такі дані на своєму акаунті в соцмережі X наводить колишній волонтер аналітичного проекту Oryx під ніком Naalsio.

Так, згідно з його підрахунками, станом на 5 січня 2024 року РФ втратила під Авдіївкою 441 одиницю військової техніки. У той час як Україна лише 33 одиниці.

Naalsio веде підрахунки з початку російського наступу під Авдіївкою у жовтні 2023 року, збираючи та верифікуючи опубліковані в соцмережах фото та відео втраченої сторонами техніки.

За таким же принципом блогер підрахував втрати сторін у битві за Кринки у Херсонській області. Місцевість у районі цього населеного пункту стала плацдармом для ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Тут російська сторона втратила майже вп'ятеро більше техніки, ніж українська. Згідно з підрахунком на 5 січня у ЗС РФ 152 одиниці втраченої техніки, а ЗСУ — 31.

Варто зазначити, що Naalsio відносить до втрат за Кринки українську техніку на правому березі Дніпра. Наприклад, артилерійські системи, що прикривають українських бійців на іншому березі.

 

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