У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро

Збройні сили Росії у битві за Авдіївку втратили у 14 разів більше техніки, ніж ЗСУ. Такі дані на своєму акаунті в соцмережі X наводить колишній волонтер аналітичного проекту Oryx під ніком Naalsio.



Так, згідно з його підрахунками, станом на 5 січня 2024 року РФ втратила під Авдіївкою 441 одиницю військової техніки. У той час як Україна лише 33 одиниці.



Naalsio веде підрахунки з початку російського наступу під Авдіївкою у жовтні 2023 року, збираючи та верифікуючи опубліковані в соцмережах фото та відео втраченої сторонами техніки.



За таким же принципом блогер підрахував втрати сторін у битві за Кринки у Херсонській області. Місцевість у районі цього населеного пункту стала плацдармом для ЗСУ на лівому березі Дніпра.



Тут російська сторона втратила майже вп'ятеро більше техніки, ніж українська. Згідно з підрахунком на 5 січня у ЗС РФ 152 одиниці втраченої техніки, а ЗСУ — 31.



Варто зазначити, що Naalsio відносить до втрат у боях за Кринки українську техніку на правому березі Дніпра. Наприклад, артилерійські знаряддя, що прикривають українських бійців на іншому березі.