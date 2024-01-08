У спробі «заморозити» Україну РФ стала жертвою морозів

Росія хотіла заморозити Україну, а в результаті сама стала жертвою холоду. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

«Російська енергетична інфраструктура вийшла з ладу сама - навіть без масованих ракетних атак, якими РФ намагається вивести з ладу українську енергетику», — йдеться у повідомленні.

Попри це Кремль продовжує витрачати величезну кількість коштів на війну проти України.

У Центрі додають, що страждають від виведення з ладу систем опалення, що в тому числі Москва і Санкт-Петербург. Це відбувається за сильних морозів.

Одна з причин таких проблем із системами опалення — нестача фахівців, яких відправили на війну, та відсутність технологій через санкції.