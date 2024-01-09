Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 січня

09 січня 2024, 01:07

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 січня

Права людини

 Співробітники «ФСБ по ЛНР» затримали двох мешканців окупованої Луганської області за звинуваченням у «шпигунстві» на користь української сторони. Нібито вони збирали та передавали відомості про місця дислокації особового складу та військової техніки силових структур «ЛНР».

Бойові дії

 Минулої доби росіяни значно знизили кількість атак і артилерійських обстрілів в Авдіївці, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України закінчуються боєприпасами. Однак Кремль має перевагу, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння, повідомило видання Sky News.

На війні в Україні загинув російський полковник Арман Оспанов, який очолював бронетанкову службу ПДВ. 51-річний Оспанов 6 січня підірвався на міні.

Сербський бойовик Деян Берич скаржиться, що прикріплені до 119 полку 106 Тульської дивізії найманці ПСО «Вовк» відчувають негативне ставлення до себе з боку росіян. Зокрема, він зазначає, що керівництво полку поводиться, «як не росіяни». Їх також змушують штурмувати позиції українських військових, даючи лише два чи три ріжки боєкомплекту.

При виконанні бойових завдань літаком ВКС Росії над містом Рубіжне «відбулося позаштатне сходження» авіаційного боєприпасу «ФАБ-250». За словами голови угрупування «ЛНР», мешканців найближчих будинків евакуювали. Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п'ятеро людей, включаючи двох дітей.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
01:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 січня
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
13:26
Окупанти наступають біля Куп'янська і намагаються прорвати українську оборону — Сирський
12:46
На Донеччині 131 населений пункт залишається без світла через бойові дії та негоду
12:44
Дев'ять співробітників Маріупольського СІЗО звинувачуються у допомозі бойовикам «Сомалі»
12:21
СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який працював на Укрзалізниці
11:50
Загарбники облаштують укриття з тіл загиблих товаришів по службі — ВСУ
09:39
У підконтрольній РФ «Воді Донбасу» визнали нестачу працівників
09:17
Вранці окупанти обстріляли Запоріжжя, є поранені
08:30
На окупованих територіях відзначається нестача ліків та вакцин
08:00
Прорив ЗСУ стане можливим після отримання F-16 — Welt
10:25
Під окупованим Маріуполем ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст
15:46
В окупованих містах Донеччини під час обстрілу загинули двоє людей
15:00
Обстріл Кадіївки: ЗСУ вдарили по вцілілому блоку готелю з військовими РФ
13:10
Окуповані Донецьк та Макіївка потрапили під обстріл
01:16
РФ обстріляла Покровськ: є руйнування та постраждалі
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 січня
23:28
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
23:02
У Донецьку показали як виглядає після новорічного обстрілу дах Donbass Palace
усі новини
01:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 січня
23:02
Росія вдвічі зменшила кількість обстрілів та штурмів Авдіївки — ЗСУ
22:27
Зеленський визначив переговорників щодо гарантій безпеки для України
22:05
Біля представництва ЄС у Варшаві відбулася акція «STOP russian TERROR»
21:58
У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
21:19
Ракетний удар по Україні: Зеленський повідомив про 45 поранених
20:48
На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
20:24
У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
19:48
ГУР отримало масив таємних даних про ВПК оккупантів, вартістю 1,5 млрд доларів
19:07
У законопроекті про мобілізацію побачили корупційні ризики — ЗМІ
18:34
Українцям відключатимуть електроенергію за борги
18:32
На Донеччині за тиждень енергетики повернули світло понад 75 тисячам родин — ДТЕК
17:57
Централізоване опалення на Донеччині: в ОВА розповіли, скільки котелень працює
17:47
У спробі «заморозити» Україну РФ стала жертвою морозів
17:18
У битві за Авдіївку РФ втратила у 14 разів більше техніки, ніж Україна. У Кринках — уп'ятеро
16:48
Ні Київ, ні Москва не мають достатньо боєприпасів для ведення війни на виснаження — Sky News
16:30
В Україні ліквідовано високопоставленого офіцера ВДВ РФ
15:41
Шахраї намагаються нажитися на родичах військовополонених — Лубінець
15:15
«Цигани, навіщо ви сюди приїхали?»: сербські найманці скаржаться на знущання в армії РФ
15:05
На залізниці в російському Нижньому Тагілі стався вибух
усі новини
ВІДЕО
ФОТО: Новини Донбасу У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
08 січня, 21:58
Пошуко-рятувальна операція у Покровському районі ФОТО: Телелеграм/Ігор Клименко На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
08 січня, 20:48
Рятівні роботи у Покровську на місці обсріла. Фото: МВС У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
08 січня, 20:24
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС У Києві на Троєщині згорів тролейбус: влада повідомляє про підпал зсередини
08 січня, 13:51
Знищено комплекс орбітального придушення супутників Росії «ТІРАДА-2». Фото: кадр із відео ССО знищили російський комплекс «ТІРАДА-2»
08 січня, 09:40
Торговий центр «Ашан» у Кривому Розі. Фото: кадр із відео Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами: пошкоджено будинки та торгівельний центр
08 січня, 09:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама