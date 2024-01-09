Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 січня

Права людини



Співробітники «ФСБ по ЛНР» затримали двох мешканців окупованої Луганської області за звинуваченням у «шпигунстві» на користь української сторони. Нібито вони збирали та передавали відомості про місця дислокації особового складу та військової техніки силових структур «ЛНР».



Бойові дії



Минулої доби росіяни значно знизили кількість атак і артилерійських обстрілів в Авдіївці, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.



Після майже двох років повномасштабної війни РФ проти України закінчуються боєприпасами. Однак Кремль має перевагу, якої немає у Києва без західної допомоги — здатність до переозброєння, повідомило видання Sky News.



На війні в Україні загинув російський полковник Арман Оспанов, який очолював бронетанкову службу ПДВ. 51-річний Оспанов 6 січня підірвався на міні.



Сербський бойовик Деян Берич скаржиться, що прикріплені до 119 полку 106 Тульської дивізії найманці ПСО «Вовк» відчувають негативне ставлення до себе з боку росіян. Зокрема, він зазначає, що керівництво полку поводиться, «як не росіяни». Їх також змушують штурмувати позиції українських військових, даючи лише два чи три ріжки боєкомплекту.



При виконанні бойових завдань літаком ВКС Росії над містом Рубіжне «відбулося позаштатне сходження» авіаційного боєприпасу «ФАБ-250». За словами голови угрупування «ЛНР», мешканців найближчих будинків евакуювали. Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п'ятеро людей, включаючи двох дітей.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.