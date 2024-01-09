Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня

Суспільство



На тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники змушують дітей писати листи російським військовим в обмін на подарунки, повідомляє Центр національного спротиву.



Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасовано. Таке рішення ухвалила мерія після звернення української сторони.



У тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області, нарешті, знешкодили російську авіабомбу, яка впала 8 січня. На період інженерно-саперних робіт було евакуйовано близько 300 осіб, які мешкають у радіусі кілометра від місця падіння авіабомби. Мешканці вже повертаються до своїх будинків.



Бойові дії

В окупованій Горлівці під час обстрілу загинув чоловік, поранено жінку.



Внаслідок падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в місті Орлі виникла пожежа локалізована, а також постраждали троє людей. У них осколкові поранення.



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