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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня

09 січня 2024, 23:09

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня

Суспільство

На тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники змушують дітей писати листи російським військовим в обмін на подарунки, повідомляє Центр національного спротиву.

Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасовано. Таке рішення ухвалила мерія після звернення української сторони.

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганській області, нарешті, знешкодили російську авіабомбу, яка впала 8 січня. На період інженерно-саперних робіт було евакуйовано близько 300 осіб, які мешкають у радіусі кілометра від місця падіння авіабомби. Мешканці вже повертаються до своїх будинків.

Бойові дії

В окупованій Горлівці під час обстрілу загинув чоловік, поранено жінку.

Внаслідок падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в місті Орлі виникла пожежа локалізована, а також постраждали троє людей. У них осколкові поранення.

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