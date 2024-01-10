Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 січня

Суспільство



В угрупуванні «ДНР» сподіваються, що військам Росії вдасться захопити Шевченківське родовище літію на Донеччині. Як розповів «віце-прем'єр ДНР» Володимир Йожиков, російська уранодобувна компанія «Атомредметзолото» має інтерес до розробки цього родовища. При цьому він додав, що «коли ця подія трапиться, важко прогнозувати, оскільки зараз родовище знаходиться в "сірій зоні", і можливості вести там сьогодні розробку через бойові дії немає».



В окупованому Маріуполі через негоду не працює 11 підстанцій, майже 40 багатоквартирних будинків без тепла. І це лише офіційні дані, які навів «мер» окупованого міста Олег Моргун. Реальна цифра набагато вища. Це можна зрозуміти із постійних повідомлень маріупольців у місцевих пабликах. З початку опалювального сезону щодня городяни повідомляють про відсутність тепла чи електроенергії.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу Горлівки увечері 10 січня загинув місцевий житель, у Донецьку поранено жінку.



У РФ підтвердили загибель російського військовослужбовця, полковника Вадима Ісмагілова, який помер внаслідок удару ЗСУ по командному пункту з'єднання російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Севастополі.



Російська армія активно атакує на Луганщині, знищуючи населені пункти. Село Невське страждає від постійних ударів, росіяни продовжують знищувати будинки, дехто вже не підлягає відновленню.



Білий дім має докази того, що російська армія минулого тижня завдавала ударів по Україні балістичними ракетами північнокорейського виробництва. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Росія по Україні била північнокорейськими балістичними ракетами 30 грудня. Пізніше, 2 січня, Росія застосувала близько десяти ракет із КНДР із Запоріжжя, Києва, Харкова та інших міст.



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