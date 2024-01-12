ЗСУ відвоювали півкілометра території у росіян поблизу Вербового

Українські військовослужбовці поблизу Вербового Запорізької області звільнили півкілометра території у російських окупантів. Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Андрій Федоров.



«Неподалік Вербового відвоювали у ворога півкілометра території», — написав він.



Також, за словами Федорова, на Запорізькому напрямі Сили оборони активно відбивають усі російські атаки.



Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Ріпке дотримується думки, що як тільки окупанти почали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці і поки їм не вдалося нічого досягти, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки.