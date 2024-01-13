Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня

Політика



До виборів президента РФ ще більше двох місяців, проте агітація за Путіна на території Донбасу вже розпочалася. За інформацією російської ЦВК, свої кандидатури висунули 15 осіб, але голосувальне змагання у РФ — це міф. Путін має стати абсолютним лідером, тим більше, у захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Так Москва, на думку політологів, покаже, що нові регіони нібито повністю підтримують нинішнього президента РФ. Подробиці – у матеріалі «Новин Донбасу».



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили про смерть слідчого капітана юстиції Віктора Заводських у результаті атаки безпілотника ЗСУ. Наголошується, що Заводських їхав у службовому автомобілі на огляд «місця події». Внаслідок отриманих травм він помер по дорозі до лікарні. Заводських прибув на окуповану Донеччину у травні минулого року з регіонального слідчого управління в Оренбурзькій області.



Також окупанти заявили про поранення двох людей під час обстрілу у Донецьку.



Силами оборони України зафіксовано 626 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами, інформує Генштаб ЗСУ. При цьому динаміка застосування такої зброї зростає.



У Павлівському районі Краснодарського краю РФ вночі в поле впала ракета і відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Отаманська. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не прокоментував, як роблять чиновники РФ про «позаштатне сходження» снаряда. В українських пабликах припускають, що, швидше за все, це крилата ракета Х-101, запущена рано-вранці для атаки України. Саме ці типи ракет Х-101/Х-555/Х-55 у кількості до 12 штук сьогодні запустили з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з боку Каспійського моря у напрямку України через територію Краснодарського краю.



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