Окупанти за добу поранили двох цивільних у Донецькій області

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 13 січня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 13 січня росіяни поранили 2 мешканців області — в Авдіївці та Очеретиному», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1832 особи, а отримали поранення — 4476. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, силами оборони України зафіксовано 626 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами.