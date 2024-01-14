РФ вдарила ракетами по Мирнограду: є пошкодження

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська обстріляли Мирноград Донецької області у неділю, 14 січня. Відомо, що пошкоджено інфраструктуру, газопровід та інше. Ані загиблих, ані постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Сьогодні після опівночі Росія вдарила двома ракетами по Мирнограду», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що в результаті атаки пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, кафе, магазин, господарські споруди, газопровід та 5 цивільних автомобілів. Інформація про постраждалих не надходила.





Крім того, армія РФ обстріляла 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, селища Нью-Йорк, Очеретине, села Бердичі, Далі, Довга Балка, Орлівка, Предтечине. Пошкоджено 13 цивільних об'єктів — 8 житлових будинків, об'єкт критичної інфраструктури, господарські будівлі, складське приміщення, автомобіль.





Росіяни гатили по Кураховому, у місті є пошкодження інфраструктури, люди не постраждали. Також загарбники накрили село Довга Балка, пошкодили два приватні будинки, три приватні будинки пошкоджено в Нью-Йорку.





Нагадаємо, окупанти за 13 січня атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу двоє цивільних отримали поранення.