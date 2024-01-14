Глава ДонОВА на конференції прямо не відповів на запитання про свою нерухомість на Донеччині

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін провів пресконференцію для українських журналістів. На запитання від інформаційного видання «Вільне радію» він вирішив ухилитися. Зокрема, не розповів про своє житло на Донеччині.



Зазначається, що у декларації Вадима Філашікна не зазначено ніякої нерухомості, якою він володіє або орендує на Донеччині.



«Я з 2015 року знаходжуся на Донеччині. Народився в Миколаївській області, але Донеччина – це рідний край, діти мої сюди приїжджають. Щодо адреси, ми зараз не будемо вказувати ті підвальні приміщення, де ми знаходимося. Після перемоги буде житло, і людям відбудуємо, і собі відбудуємо», — наголосив він.





Нагадаємо, раніше ми писали, за 2022 рік Вадим Філашкін позначив дохід у 1 640 302 гривень, з яких 193 363 — пенсія, а 4960 — соціальні виплати. Згідно з декларацією, у 2022 році Філашкін мав 210 тисяч гривень і 42 тисячі доларів готівкою, а 1 061 887 гривень тримав на банківських рахунках, розміщених у «ПриватБанку» та «Ощадбанку».



Серед нерухомого майна чиновник зареєстрував: земельну ділянку площею 1100 м2 у Новій Одесі Миколаївської області, земельні ділянки площею 2 гектари у селі Ташине Миколаївської області та у Коблеві 420 м2, нежитлове приміщення (57 м2) у Коблеві.



Також він володіє 50% пансіонату «Чорне море» у селі Коблеве. І там же орендував земельну ділянку площею 1000 м2. Зареєстровано його у квартирі в Миколаєві, що належить його дружині Вікторії.



У власності Вадима Філашкіна є два автомобілі, які зареєстровані на його дружину. Це Lexus LS460 2008 року випуску та Toyota RAV-4 HYBRID 2021 року випуску та вартістю понад мільйон гривень.