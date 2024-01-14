У Мирнограді через атаку РФ понад 600 абонентів залишилися без газу і понад 90 — без опалення

Жителі Мирнограда залишилися без газу та тепла. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки на Мирноград без опалення залишилося понад 90 абонентів, а без газопостачання — понад 500 приватних будинків та понад 140 квартир. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Було пошкоджено 24 метри ділянки газопроводу середнього тиску, внаслідок чого було припинено газопостачання котельні №94 (опалення 92 абонентів), 504 абонентам приватного сектору та 142 абонентам багатоквартирного сектору», — написав він.

За уточненою інформацією, приблизно о 12:30 ремонтні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу завершено, почалося продування відремонтованої частини труби. Близько 13 години розпочалась подача газу на котельню №94 та вже заплановані пуски решти побутових споживачів міста.



Нагадаємо, російські війська обстріляли Мирноград Донецької області у неділю, 14 січня. Відомо, що пошкоджено інфраструктуру, газопровід та інше. Ані загиблих, ані постраждалих немає. Про