Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ

Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам». Фото: Кримський вітер

Під час атаки на аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму загинув заступник командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку підполковник Чорнобривий Олександр. Про це повідомляє Кримський вітер.



Зазначається, що Чорнобривий загинув з 5 на 6 січня 2024 року в анексованому Криму.



Нагадаємо, українські Збройні сили атакували російський аеродром «Саки» у тимчасово анексованому Криму.



«Всі цілі збиті! На жаль, наші Повітряні Сили залишилися без одного пункту управління у Криму!» — Написав Олещук в Telegram.



Генерал-лейтенант також вкотре подякував українським пілотам «за відмінну роботу».