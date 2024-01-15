Окупанти за добу поранили одного мешканця на Донеччині

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 14 січня, атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу один цивільний отримав поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 14 січня росіяни поранили одного мешканця в області — в Авдіївці», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донечч0ині загинули 1832 особи, ще 4477 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, російські та українські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Сили РФ збільшили чисельність військ близько 80 тисяч жителів на Бахмутському напрямі.