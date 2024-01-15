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У Курській області працювала ППО: у Міноборони РФ повідомили, що збили три ракети

15 січня 2024, 09:44

У Курській області працювала ППО: у Міноборони РФ повідомили, що збили три ракети

У Курській області РФ нібито збили три ракети сьогодні, 14 січня. Інформація про постраждалих та руйнувань немає. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет ТРК «Точка-У», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю.

Нагадаємо, 11 січня над територією Російської Федерації протиповітряна оборона збила чотири безпілотники. Інформація про руйнування не надходила.

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